La rétro de la semaine : Valère Narayanin, Jeux des Îles, Mathieu Caizergues, budget familial et cyberattaques

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre 2026 : • Lundi 14 septembre - Mort de Valère Narayanin au Nixon à Saint-Denis : une autopsie ordonnée, des témoins, dont des policiers, entendus • Mardi 15 septembre - Si l'Etat ne met pas la main à la poche, La Réunion n'ira pas aux Jeux des Îles • Mercredi 16 septembre - Mathieu Caizergues : examen avant la fin de l'année de l'appel de la famille pour rechercher une tombe vue par des gendarmes • Jeudi 17 septembre - Allocations, APL, retraites : quand le gouvernement veut faire des économies dans les poches des familles de La Réunion • Vendredi 18 septembre - Cyberattaques : sans moyens humains et techniques suffisants, La Réunion est en grande fragilité (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

C'est une affaire dont ce serait bien passée la police de La Réunion en général et la brigade anti-criminalité territoriale (Bac T) en particulier. Dans la nuit du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2026, Valère Narayanin, homme d'affaires bien connu notamment du monde de la nuit, a été retrouvé mort dans le bar-restaurant le Nixon à Sainte-Clotilde (Saint-Denis). Il était en compagnie d'au moins deux policiers dont au moins un officier de la Bac T. L'un des fonctionnaires de police aurait été d'astreinte

La Réunion pourrait ne pas participer aux prochains Jeux des îles qui se vont se tenir aux Comores du 10 au 19 août 2027. Outre les doutes qui existent sur l'hébergement, c'est surtout un manque de financement qui pourrait remettre en question la participation de la délégation de La Réunion

Nouveau développement dans l'affaire Mathieu Caizergues, disparu à La Réunion en 2017. La famille du jeune gendarme a fait appel du refus du juge d'instruction d'autoriser des fouilles sur le terrain où deux gendarmes auraient affirmé avoir aperçu une "tombe de terre" en 2024. Selon le parquet général, la chambre de l'instruction devrait examiner cet appel avant la fin de l'année.

Allocations familiales revues à la baisse pour certains foyers, APL réduites ou supprimées pour des étudiants, réforme de la majoration de retraite des familles nombreuses… Un rapport, commandé par le gouvernement, soumet plusieurs pistes pour réaliser jusqu'à 4,2 milliards d'euros d'économies sur les politiques familiales. À La Réunion, où 133.800 foyers perçoivent les allocations familiales et 6.675 étudiants bénéficient d'une aide personnelle au logement, ces propositions suscitent des inquiétudes.

Le nombre de cyberattaques va en augmentant à La Réunion. Pour y faire face, des moyens existent à condition que les entreprises et les administrations soient préparées et investissent dans leur cybersécurité. Alors que l'IA fait peser un risque grandissant en matière de piratage, la transition vers une défense numérique renforcée n'est pas encore accomplie faute de moyens humains et techniques suffisants.