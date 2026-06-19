La rétro de la semaine : bac 2026, France-Sénégal, les Bleus victorieux, procès de Didier Robert et fortes chaleurs

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 juin au vendredi 19 juin 2026 : • Lundi 15 juin - Début des épreuves du bac 2026 : 12.170 candidat.e.s vont philosopher à La Réunion • Mardi 16 juin - Coupe du monde 2026 de foot : jour de gloire pour la France ou défaite face au Sénégal, à la Réunion les supporters sont divisés • Mercredi 17 juin - Mondial-2026 : la France réussi ses débuts et bat le Sénégal 3 à 1, Mbappé nouveau recordman de buts en bleu • Jeudi 18 juin - Affaire des loyers payés par la Région : jour de jugement pour Didier Robert, le parquet a requis 6 mois ferme sous bracelet électronique • Vendredi 19 juin - Fortes chaleurs : dans l'Hexagone on adapte les horaires de cours, à La Réunion on laisse suer les élèves, les enseignants et les agents (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'épreuve de philosophie ouvre le bal tant attendu des épreuves du baccalauréat 2026 à La Réunion. Dès 10 h ce lundi 15 juin, 12.170 candidat.e.s s'appliqueront à disserter sur des sujets tels que la liberté, la conscience ou encore le bonheur. Cette année, 5.395 élèves sont inscrits au bac général, soit 44,3 % des candidat.e.s. Sur l'île, 57 % des élèves de la filière générale sont des filles. Pour donner un peu de courage supplémentaire aux élèves du lycée Georges Brassens de Saint-Denis, un petit-déjeuner sera offert à tous les élèves de terminale avant l’épreuve de philosophie, avec en prime, la visite du recteur Rostane Mehdi

Dans quelques heures, ce mardi 16 juin 2026, l'équipe de France va défier les Lions du Sénégal à East Rutherford, dans le New Jersey. Une entrée en lice dans la Coupe du monde de foot pour laquelle les Bleus sont de sérieux prétendants au titre. À La Réunion, il y a ceux qui croient dur comme fer à une victoire de l'équipe de France, et ceux qui penchent pour l'équipe du Sénégal, arrivée en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et qui a déjà battu la France 1 à 0 en match d'ouverture de la coupe du monde en 2002. Mishko, le pronostiqueur officiel d'Imaz Press, a tranché : la victoire ira aux Bleus

Attendue comme l'une des principales prétendantes au titre, l'équipe de France, longtemps poussive et peu inspirée, a finalement réussi ses débuts en Coupe du monde en battant le Sénégal 3-1 grâce notamment à un doublé de sa superstar Kylian Mbappé, nouveau recordman de buts en bleu, mardi à East Rutherford (New Jersey). Mishko, le pronostiqueur officiel d'Iaz Press, ne s'est pas trompé : il avait prévu la victoire des Bleus.

Jour de jugement ce jeudi 18 juin 2026 pour Didier Robert. La Cour d'appel va rendre son arrêt dans l'affaire des loyers supposés payés indûment par le Conseil régional à l'ancien président de Région. Le total des sommes versées s'élève à 134.000 euros. Le jeudi 23 avril, le parquet général avait requis contre l'ex élu un an de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, 150.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.

Actuellement, l'Hexagone connaît "des chaleurs extrêmes", obligeant professeurs et élèves à travailler dans des salles de classe surchauffées au point que le ministère de l'Éducation a envisagé le report des oraux du baccalauréat. À La Réunion, lorsque agents, professeurs et élèves - qui étudient dans les mêmes conditions - protestent… ils sont à peine écoutés. Même par fortes chaleurs, sans ventilateurs efficaces, les horaires et jours de cours sont inchangés. Pourquoi ce traitement différencié ? "Il n’y a rien d’inédit dans le fait que sur un territoire tropical, la période de l’été austral connaisse des températures élevées" rétorque le Rectorat interrogé par Imaz Press. Manière polie de dire "continuer suer, il n'y a rien d'autre à faire".