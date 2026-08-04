Éboulis à Salazie : trois véhicules impliqués, aucun blessé ne serait à déplorer

Ce mardi 4 août 2026, selon le Sdis, une chute de pierres aurait causé un accident impliquant trois véhicules à Salazie sur la route départementale 48, aux alentour de 16h45. Les véhicules se seraient percutés. En plus du Sdis, le SAMU, la gendarmerie et le Crgt, étaient également sur place. Les premiers éléments du Sdis et du Crgt ne font pas état de blessés ni d'une circulation interdite pour le moment. Un balisage dans le sens montant aurait cependant été effectué selon le Sdis. Une intervention de celui-ci serait en cours. (Photo/Richard Bouhet/www.imazpress.com)