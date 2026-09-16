[Photos] Promotion du sports : le label Génération 2030 remis à cinq établissements scolaires de La Réunion

Le label "Génération 2030" a été remis à cinq établissements scolaires (collège et lycée) de La Réunion ce mercredi après-midi 16 septembre 2026 au stade d’athlétisme de Champ-Fleuri à Saint-Denis. "Ce label valorise les écoles, les collèges et les lycées encourageant la pratique physique et sportive des jeunes et contribue à l’engagement sportif des jeunes de La Réunion" explique le rectorat (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Ce label a été pensé pour accompagner la jeunesse jusqu'aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes 2030 au travers d'une éducation par et avec le sport" dit encore le rectorat.

Cinq domaines d’action sont retenus pour la labellisation Génération 2030. Il s'agit de "mobiliser des passerelles avec le mouvement sportif, de construire une culture diversifiée en participant à des événements sportifs, de s’ouvrir à son environnement en diversifiant les lieux de pratique, de promouvoir une éducation par et avec le sport dans le cadre de la promotion santé, et d'accompagner le parcours de sportifs de haut niveau" détaille l'Académie.

La remise des labels a eu lieu en présence d’athlètes de haut niveau olympiens et paralympiens, Evire Teza, gymnaste olympienne et de Matthéo Gilbert-Galard, para-athlète paralympien dans plusieurs disciplines sportives adaptées.

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