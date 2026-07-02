Études supérieures : Ladom mobilisée pour accompagner les ambitions des étudiants ultramarins

À l'approche des résultats du baccalauréat et des premières affectations dans l'enseignement supérieur, des milliers de jeunes ultramarins s'apprêtent à franchir une étape décisive de leur parcours. Pour les accompagner dans cette transition, Ladom ouvre la campagne 2026 du Passeport mobilité études (PME), un dispositif essentiel qui facilite l'accès aux formations supérieures lorsqu'elles ne sont pas disponibles sur leur territoire de résidence. Nous publions le communiqué de Ladom ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpres.com)

En 2025, 10.546 étudiants ont bénéficié du Passeport mobilité études, avec la prise en charge intégrale de leur billet d'avion aller-retour. Parmi eux, 1.068 néo-bacheliers ont également pu profiter du dispositif PME+, qui leur permet de rentrer retrouver leurs proches et de se ressourcer au cours de leur première année d'études grâce au financement d'un second billet d'avion aller-retour. Le retour dans l'île étant une préoccupation majeure qui contribue souvent à freiner l'ambition des jeunes.

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"Aucun jeune ultramarin ne doit renoncer à ses études en raison de l'éloignement géographique. Le Passeport mobilité études est un outil concret au service de l'égalité des chances et de l'émancipation de notre jeunesse. En facilitant l'accès aux formations supérieures, nous donnons à chaque étudiant les moyens de construire son avenir et de contribuer demain au développement de son territoire", souligne Saïd Ahamada, directeur général de Ladom.

Chaque année, les équipes de Ladom sont mobilisées pour accompagner les étudiants dans leurs démarches et leur permettre d'aborder sereinement leur départ vers les études supérieures. L’ambition de Ladom est de rendre la mobilité toujours plus accessible, simple et efficace, afin que chaque jeune puisse se consacrer pleinement à la réussite de son projet de formation.

Les demandes de Passeport mobilité études doivent être déposées sur le site de Ladom. Les étudiants et leurs familles sont invités à anticiper leurs démarches afin de préparer sereinement leur rentrée universitaire.