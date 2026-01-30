Permis de conduire : le financer avec le CPF, c'est terminé, et ça inquiète les auto-écoles de La Réunion

À compter du 31 janvier 2026, le permis de conduire ne pourra plus être financé par le compte personnel de formation (CPF), sauf pour les demandeurs d'emplois. Il s'agit d'une des mesures du volet dépenses du budget 2026. L'aide de 500 euros pour les apprentis qui passent leur permis est aussi supprimée. À La Réunion, les gérants d'auto-école sont inquiets.

Pour beaucoup d’auto-écoles, la décision est perçue comme une fracture sociale, qui impactera directement les travailleurs et les travailleuses qui ont l’obligation, mais pas forcément les moyens de s’offrir un permis de conduire pour travailler.

- Les demandes affluent dans les auto-écoles -

Cette nouvelle mesure inquiète les gérants d'auto-écoles. Au Port, les coups de fil s'enchaînent pour demander une place afin d'utiliser son compte personnel de formation (CPF) avant sa suppression pour financer le permis. "Tous les jours nous avons des appels", explique la collaboratrice de l'auto-école Virage.

"Ça affecte bien sûr notre chiffre d'affaires mais aussi les personnes qui utilisent ces fonds, des candidats qui puisent souvent dans leur CPF et n'ont pas les moyens", indique Jean-Pierre Gourama, gérant de l'auto-école du Port. "Ce sont des personnes à qui ont demande, quand ils postulent à un emploi, s'ils sont titulaires du permis."

Un compte CPF qui permet de financer des formules entre 1.350 et 1.240 euros. "Sans cette aide que les personnes ont accumulé, certaines ne viendront pas s'inscrire de suite et devront attendre."

- 1,5 million de permis financés par le CPF en 2024 en France -

Depuis 2019, le permis B, qui coûte en moyenne 1.500 à 2.000 euros, était devenu la formation la plus souvent financée par le CPF : il représentait 23 % des formations financées en 2023, selon la Dares (ministère du Travail).

L’enjeu est capital pour les auto-écoles, puisque près d’un quart des candidats au permis B (1,5 million environ en 2024 selon le ministère de l’Intérieur) ont financé leur formation avec un CPF.

