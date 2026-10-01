Le Port : une semaine bleue, à destination des seniors, organisée en octobre [

Du 5 au 9 octobre 2026, la Ville du Port participe à la 75e édition de la Semaine Bleue, à destination des seniors, placée sous le thème : "Relions tous les âges dans des territoires engagés !". Elle donne, dans un communiqué, le programme de cet évènement. (Photo ville Le Port)

Cette édition met à l’honneur la place des aînés dans la société et le renforcement des liens entre les générations. Elle constitue également un temps privilégié pour favoriser les rencontres, sensibiliser aux enjeux du bien-vieillir et contribuer à la prévention de l’isolement.

À cette occasion, la Maison des Seniors du Port, sous l’égide du CCAS, et ses partenaires proposent plusieurs rendez-vous sur le territoire, dont deux temps forts gratuits et ouverts aux seniors portois.

Au programme :

Lundi 5 octobre – Ouverture de la Semaine Bleue

Visite guidée des ports maritimes (complet).

Mardi 6 octobre – Marche Bleue



De 8 h à 12 h : la Marche Bleue prendra son départ au Complexe Sportif Municipal en direction du littoral Nord. L’accès est gratuit et ouvert à tous les seniors de la ville.

Mercredi 7 octobre – Journée d’animations et d’échanges à la RPA de la Petite Pointe

Une journée réservée aux seniors de la résidence.

Jeudi 8 octobre – Journée d’animations Seniors



À partir de 8 h au Complexe Sportif Municipal : ateliers de socio-esthétique et de bien-être, actions de prévention et de sensibilisation, ainsi qu’une exposition de créations faites main. La journée s’achèvera sur une note festive avec un concours de séga, suivi d’un bal la poussière.

Vendredi 9 octobre – Journée d’animations et d’échanges dans le quartier RN4

Stands d’exposition et atelier bien-être.

À travers cette programmation, la Ville du Port réaffirme son engagement en faveur des aînés et poursuit ses actions pour renforcer le lien social, la solidarité et les échanges entre les générations.

