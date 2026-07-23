Le village de la biodiversité 2026 : une journée pour découvrir, comprendre et agir en faveur de la nature réunionnaise

Nature Océan Indien organise le village de la biodiversité 2026, un événement gratuit et ouvert à tous qui ce samedi 25 juillet 2026, de 9h à 19h30 à Manapany-les-bains (Saint-Joseph). Véritable espace de rencontre entre le grand public, les associations, les collectivités, et les acteurs de l'environnement, cette journée mettra à l'honneur la richesse exceptionnelle de la biodiversité réunionnaise et les initiatives locales engagées pour sa préservation. À travers de nombreuses animations, ateliers participatifs, conférences, visites guidées et stands de sensibilisation, le village invitera les visiteurs à mieux comprendre les enjeux liés à la protection des espèces, à la restauration des milieux naturels et à la transition écologique de notre territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Une programmation riche pour tous les publics -

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront :

- Participer à des ateliers de découverte de la faune et de la flore locales

- Rencontrer des associations et professionnels engagés dans la préservation de la biodiversité

- Découvrir des projets de restauration écologique menés à La Réunion

- Participer à des jeux, quiz et animations pédagogiques

- Assister à des conférences et tables rondes sur les enjeux environnementaux du territoire

- Découvrir des initiatives citoyennes en faveur de la nature.

Le jeune public, les familles et les citoyens seront invités à devenir acteurs de la préservation de la biodiversité grâce à des activités adaptées à tous les âges.

- Un événement placé sous le signe de l'action collective -

Le village de la biodiversité 2026 s'inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre les différents acteurs du territoire et de valoriser les actions concrètes menées en faveur du patrimoine naturel réunionnais.

Cette manifestation permettra également de sensibiliser le public aux grands défis environnementaux actuels, notamment la préservation des espèces endémiques, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la restauration des écosystèmes et l'éducation à l'environnement, des priorités également portées par les acteurs régionaux de la biodiversité.