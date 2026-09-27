Grand Raid : malgré la réouverture de l'hélisurface du Maïdo, des habitants de Roche Plate maintiennent la menace d'un blocage

Le déplacement de l'hélisurface du Maïdo ne suffit pas à calmer la colère à Mafate. Alors que l'ONF a annoncé que l'ancienne et la nouvelle drop zone (DZ) pourront exceptionnellement être utilisées jusqu'au 31 décembre 2026, des habitants de Roche Plate maintiennent leur projet de bloquer le passage du Grand Raid. Ils ne sont pas contre la mise en place d'un nouvel emplacement, mais dénoncent un manque de concertation et des conditions qu'ils jugent inadaptées au ravitaillement. De son côté, l'ONF assure que la nouvelle DZ sera bien accessible aux camions. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

À quelques semaines du Grand Raid, la menace d'un blocage plane toujours à Roche Plate, dans le cirque de Mafate. L'annonce faite par l'Office national des forêts (ONF), ce mercredi 23 septembre, devait apporter une réponse aux inquiétudes des habitants, suite à la fermeture de l'ancienne DZ. Elle n'a, pour l'instant, pas convaincu les Mafatais.

Lire aussi - Grand Raid : des habitants de Mafate envisagent de bloquer le passage de la course à Roche Plate

Jusqu'au 31 décembre 2026, l'ancienne DZ pourra finalement continuer à être utilisée, parallèlement à la nouvelle. En revanche, à compter du 1er janvier 2027, seule cette dernière, située environ 600 mètres plus loin, doit rester en service.

Pour l'ONF, ce déplacement répond avant tout à un impératif de sécurité. "Les hélicoptères doivent survoler la route forestière à chaque rotation, exposant ainsi de nombreux usagers à un risque de chute de charge", précise l'ONF.

- "On demande que ce nouvel emplacement soit sécurisé" -

À Roche Plate, les habitants ne sont pas contre le changement de lieu de la DZ mais estiment que l'emplacement retenu n'est "pas suffisamment adapté aux contraintes quotidiennes des Mafatais qui viennent récupérer les marchandises acheminées par hélicoptère".

Lire aussi - Maïdo : l’hélisurface va être déplacée pour des raisons de sécurité

Sully Louise, habitant de Roche Plate et futur gérant de gîte explique : "Le parking se trouve de l'autre côté de la route alors pour décharger, on doit la traverser. On n'est pas fermés à utiliser cette nouvelle DZ, on demande que ce nouvel emplacement soit sécurisé".

L'ONF affirme, de son côté, que la nouvelle hélisurface sera directement accessible aux camions et qu'une voie est prévue à cet effet.

Le collectif d'habitants déplore également le manque de concertation avec les habitants : "Il est nécessaire qu'on soit inclus dans les prises de décisions, puisque cela a un impact sur notre quotidien", il insiste.

Une position qui conduit, pour le moment, le collectif à maintenir la pression à l'approche du Grand Raid. "Ça ne change rien à notre mobilisation. On garde toujours notre projet de bloquer le Grand Raid tant qu'une solution n'est pas trouvée", prévient Sully Louise.

En 2024, un collectif d’habitants de Mafate menaçait déjà de bloquer la course à Marla. Ils voulaient protester contre l'arrêt du ravitaillement du cirque par hélicoptère pendant le Grand Raid.

Cette fois, les habitants précisent bien que cette éventuelle action ne vise ni la course, ni les coureurs, mais a pour but d'attirer l'attention des autorités sur leurs difficultés.

- Le Grand Raid toujours sous la menace d'un blocage -

Le maintien temporaire de l'ancienne DZ permet donc de répondre à l'urgence du ravitaillement, mais le désaccord perdure. Et le calendrier ajoute une pression supplémentaire : le Grand Raid doit traverser Mafate dans quelques semaines. En l'absence d'accord avec l'ONF ou de solution apportée par les autorités, les habitants interrogés assurent qu'ils pourraient empêcher le passage de la course à Roche Plate.

Sollicitée par Imaz Press, l'organisation du Grand Raid se refuse à tout commentaire.

vg / www.imazpress.com / [email protected]