Maintien de la grève illimitée au groupe Runésens

La CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte informe ce mardi 12 mai 2026 le maintien de la grève illimitée prévu ce mercredi 13 mai devant la Clinique Les Flamboyants Est. Les salariés dénoncent un manque de considération envers les équipes ainsi qu’une absence de réponses concrètes face aux difficultés rencontrées quotidiennement au sein de l’établissement (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Malgré des "alertes et demandes d’échanges formulées par les représentants du personnel, la direction n’a, à ce jour, engagé aucun véritable dialogue social avec les représentants de la Clinique Les Flamboyants Est", déplore le syndicat.

"La réponse apportée par la direction ne répond pas aux attentes des salariés et les propositions de dates de rencontre communiquées ne conviennent pas à l’urgence de la situation sociale actuellement vécue au sein de la clinique", ajoute la CFTC.

Dans l’attente d’une ouverture réelle des négociations, la Clinique Les Flamboyants Est risque d’être fortement perturbée par ce mouvement social.

- Une volonté de dialogue pour les personnels du groupe Runésens -

Le syndicat indique également qu’une demande de médiation auprès de la DEETS (Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pourra être sollicitée si aucune avancée sérieuse n’est engagée rapidement par la direction du groupe Runésens.

La CFTC Santé Sociaux Réunion-Mayotte rappelle toutefois rester pleinement ouverte au dialogue social et disponible pour toute rencontre rapide permettant de trouver des solutions concrètes dans l’intérêt des salariés comme des patients.

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