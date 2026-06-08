Meilleurs Apprentis de France : un lycéen de Bois d’Olive décroche l’or régional dans la catégorie Peintre applicateur de revêtements

Le concours régional des "Meilleurs Apprentis de France" (MAF) dans la catégorie Peintre applicateur de revêtements a livré son verdict ce vendredi 5 juin 2026 au lycée de Bois d’Olive, à Saint-Pierre. C’est German Timalamacome, élève de l’établissement, qui a remporté la médaille d’or et représentera La Réunion lors de la finale nationale. (Photos DR)

Après plusieurs semaines de préparation, trois candidats issus des lycées de Bois d’Olive et de Roches Maigres ont présenté leurs réalisations devant un jury composé de professionnels du secteur.

Parmi eux figurait Thomas Cronimus, Meilleur Ouvrier de France (MOF) 2019 en peinture d’intérieur et peinture décors, spécialement présent à La Réunion pour présider le jury du concours régional.

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À l’issue des délibérations, German Timalamacome, du lycée de Bois d’Olive, a décroché la médaille d’or. Grâce à cette distinction, le jeune Réunionnais verra désormais son œuvre concourir au niveau national lors de la finale prévue le 25 juin prochain.

Esther Batty et Aliana Dandin, toutes deux élèves du lycée Roches Maigres, ont respectivement obtenu les médailles d’argent et de bronze.

Au-delà de l’évaluation, Thomas Cronimus a tenu à échanger individuellement avec chaque participant. Un moment "placé sous le signe de la bienveillance, du conseil et du partage de savoir-faire", souligne le Campus des Métiers et des Qualifications Génie Civil et Éco-construction en Milieu Tropical, organisateur de l’événement.

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