Les AESH mobilisés devant le rectorat pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur métier

Une mobilisation des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) s'est tenue ce mardi 9 juin 2026, devant le rectorat de La Réunion, à Saint-Denis. Les personnels réclament notamment une revalorisation salariale, la titularisation et une meilleure reconnaissance de leur métier. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les AESH ont répondu à l'appel à la mobilisation ce mardi. Rassemblés devant le rectorat, ils ont porté plusieurs revendications visant à améliorer leurs conditions de travail et à faire reconnaître davantage leur profession.

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- Pour une revalorisation salariale et un statut de catégorie B -

"Ce mouvement va nous permettre, in fine, d'avoir enfin cette revalorisation et ce statut de catégorie B", explique Karine Ichama. Selon elle, cette mobilisation est importante "pour nos conditions de travail, pour notre évolution professionnelle, mais aussi pour les élèves qui pourront avoir des AESH vraiment reconnus". Écoutez.

Parmi les principales demandes figurent une revalorisation salariale, la possibilité d'accéder à un temps plein de 24 heures d'accompagnement ainsi que la titularisation des AESH qui le souhaitent.

- Des discussions engagées avec l'Académie -

Ce mardi, une délégation a été reçue par le recteur. "Un bilan positif" selon Karine Ichama, qui précise que si certaines revendications relèvent du niveau national, "au niveau académique, la demande a été entendue". Des groupes de travail devraient prochainement être mis en place afin de poursuivre les échanges autour des conditions d'exercice du métier.

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