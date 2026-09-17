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Musique : Kim débarque à La Réunion pour quatre shows

  • Publié le 17 septembre 2026 à 14:00
  • Actualisé le 17 septembre 2026 à 14:05
Musique : Kim débarque à La Réunion pour quatre shows
Musique : Kim débarque à La Réunion pour quatre shows
Musique : Kim débarque à La Réunion pour quatre shows
Musique : Kim débarque à La Réunion pour quatre shows

Kartel Prod a annoncé l’arrivée à La Réunion de KIM, figure incontournable du zouk. La chanteuse se produira en concert pour une série de shows sur l’île. Pendant cette tournée réunionnaise, KIM interprétera ses titres qui ont marqué le public zouk et partagera quatre soirées au plus près de ses fans. Un évènement "très attendue par le public réunionnais", affirme Kartel Prod. (Photos : Kartel Prod)

La chanteuse retrouvera le public sur quatre scènes :

- Le Mahé Club à Saint-Denis

- Le Coco Club à Saint-Gilles

- Le Five Club à Saint-Pierre

- Le Palalada à Saint-Pierre
 

 

Kartel Prod, KIM, Zouk, Musique

guest
1 Commentaires
Atterré
Atterré
1 heure

Mais qui sont tous ces gens ? ? ?

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