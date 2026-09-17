Musique : Kim débarque à La Réunion pour quatre shows

Kartel Prod a annoncé l’arrivée à La Réunion de KIM, figure incontournable du zouk. La chanteuse se produira en concert pour une série de shows sur l’île. Pendant cette tournée réunionnaise, KIM interprétera ses titres qui ont marqué le public zouk et partagera quatre soirées au plus près de ses fans. Un évènement "très attendue par le public réunionnais", affirme Kartel Prod. (Photos : Kartel Prod)

La chanteuse retrouvera le public sur quatre scènes :

- Le Mahé Club à Saint-Denis

- Le Coco Club à Saint-Gilles

- Le Five Club à Saint-Pierre

- Le Palalada à Saint-Pierre

