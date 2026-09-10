Olivier Won Fah Hin est le nouveau directeur commercial de la Caisse d’Epargne Réunion Mayotte

Il succède à Fabrice Guilhem qui occupait le poste depuis juillet 2022, Olivier Won Fah Hin est le nouveau directeur de la Caisse d’Epargne CEPAC Réunion Mayotte. Sous la responsabilité de Jean-Charles Pietrera, membre du Directoire en charge de l’Outre-mer, il prend la tête du réseau de la banque de détail, sur les territoires de La Réunion et de Mayotte. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la caisse Caisse d’Epargne.

Olivier Won Fah Hin, est diplômé de l’IUT Nancy Brabois et du programme Management d’un institut de formation bancaire.

Fort d'une solide expertise sectorielle, Olivier Won Fah Hin rejoint la Caisse d’Epargne CEPAC après une riche carrière de plus de vingt ans passée au sein du Crédit Agricole de La Réunion-Mayotte.

Véritable homme de terrain, Olivier a construit l’intégralité de son parcours professionnel au cœur du réseau commercial. Au cours de sa trajectoire, marquée par une progression constante, il a développé une vision globale des métiers de la banque et un leadership éprouvé, qui l’ont mené du poste de conseiller clientèle à celui de Directeur de secteur.

Cette fine connaissance des rouages du secteur bancaire et sa maîtrise du tissu économique local constitueront des atouts majeurs pour accompagner la dynamique de développement de la Caisse d’Epargne CEPAC sur les territoires La Réunion et de Mayotte.