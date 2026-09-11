"D comme défi" pour la 4ème édition de la Design Week à La Réunion

Pour la 4ème année, la Design Week fait son retour à La Réunion. Comme dans l'Hexagone, elle se dérouleradu 18 au 30 septembre 2026, avec pour thématique "D comme défi". Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous. (Photos : Design Week)

Depuis 4 ans maintenant, la Design Week a su trouver sa place dans le paysage culturel réunionnais. Quand on pense design, on pense souvent à l’esthétique, aux arts appliqués, mais peu à son ancrage dans notre vie quotidienne. Cette année, avec une thématique centrée sur les défis, la Design Week s’empare des grands enjeux contemporains. Transition écologique, éducation, santé, justice : autant de domaines qui évoluent et où le design est appelé à intervenir.

Portée par l’Alliance Réunion Design, la Design Week a pour but de fédérer les projets et les actions lors de ces 15 jours. Au programme : des conférences, des ateliers et des expositions. L’idée est de faire sortir le design des écoles ou des cabinets d’architectes et de le faire aller à la rencontre du public. Pour comprendre en quoi le design est un outil essentiel face aux enjeux sociétaux de demain, que ce soit à La Réunion ou dans l’Hexagone.

Parmi les temps forts on retrouve :

- Ron kozé - Rouge ruelle -

Vendredi 18 septembre 2026 à 18h

18 rue Montfleury 97470 Saint-Benoît

Comment l’art et le design peuvent-ils révéler les patrimoines, transformer le regard porté sur un territoire et participer à la revitalisation des centres-villes ?

Dans le cadre de la French Design Week, Rouge Ruelle propose un temps d’échange autour de Saint-Benoît et de ses transformations. Artistes, designers, acteurs culturels, institutionnels et habitants croiseront leurs regards pour imaginer de nouvelles façons de valoriser le patrimoine, réinvestir les espaces urbains et faire vivre le centre-ville.

- Ombres tressées -

À la croisée du patrimoine, du design et de l’architecture

Du 14 septembre au 14 novembre 2026, le Fonds Régional d’Art Contemporain de La Réunion (Frac Réunion) et le programme de coopération régionale Interreg VI "La Route des plantes, le chant des forêts" (Mov_A) présentent Ombres Tressées, un projet collectif de recherche-création consacré aux savoir-faire de tressage des fibres végétales de l’océan Indien.

Du 14 au 19 septembre, un laboratoire recherche-création explorera les nouveaux usages des fibres végétales de l’Océan Indien. Suite à cela une exposition aura lieu au Frac à partir du 25 septembre 2026.

- Les matinales de l’innovation -

Des ateliers thématiques pour explorer, comprendre et faire avancer vos projets

Organisées par le Comité régional de l’innovation, Les Matinales de l’Innovation proposent une matinée dédiée à la découverte et au partage autour de plusieurs enjeux et opportunités d’innovation. A travers différents ateliers thématiques, les participants pourront échanger avec des experts, découvrir des dispositifs et repartir avec des clés concrètes pour leurs projets.

L’ensemble des actions de la Design Week est à retrouver dans le programme ici.