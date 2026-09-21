Plaine des Cafres : "Ensemble contre les drogues" une journée de sensibilisation et de mobilisation face aux addictions

"Ensemble contre les drogues" une journée de sensibilisation et de mobilisation face aux drogues, à leur trafic et à l’ampleur que ce phénomène prend sur notre île, a eu lieu ce dimanche 20 septembre 2026. L'occasion de réunir autour d’une même cause de nombreux acteurs institutionnels, judiciaires, sanitaires, associatifs et religieux. Un évènement organisé par l’Institut de Théologie Musulmane de La Réunion (ITMR) à la Plaine des Cafres, dans le cadre de ses 30 ans. Nous publions, le communiqué des organisateurs ci-dessous (Photo : Abari Media)

Étaient notamment présents lors de cette journée, M. Patrice Latron, préfet de La Réunion, la Procureure, des représentants des forces de l’ordre, M. Alexis Chaussalet, maire du Tampon, ainsi que des représentants du monde de la santé, du tissu associatif et des différentes sensibilités religieuses de La Réunion.

- Une convention de partenariat signée -

La matinée a notamment été marquée par la conférence du Dr David Mété, chef du service d’addictologie du CHU de La Réunion, des témoignages, l’intervention d’un théologien de l’ITMR et celle du Groupe de Dialogue Interreligieux de La Réunion, ainsi que plusieurs prises de parole institutionnelles.

Une convention de partenariat a également été signée entre le Dr David Mété, spécialiste en addictologie, et l’ITMR. Ce partenariat vise notamment à mieux former, dès le début de l’année prochaine, des théologiens, des étudiants de l’ITMR ainsi que des cadres réunionnais, sur les problématiques liées aux drogues, afin qu’ils puissent à leur tour mener des actions de sensibilisation adaptées au sein des mosquées et des médersas de l’île.

Cette rencontre a ainsi permis de rappeler l’importance d’une mobilisation collective face aux drogues, à leur trafic et à l’ampleur croissante de ce phénomène à La Réunion, en associant institutions, professionnels de santé, associations et responsables religieux.