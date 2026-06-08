Recyclage : tous les emballages en plastique se trient dans le bac jaune

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle règle de tri s'applique à La Réunion : tous les emballages et papiers, y compris tous les plastiques et non uniquement les bouteilles, peuvent être triés dans le bac ou la borne jaune. Affichage, radio, TV, réseaux sociaux : une campagne de sensibilisation misant sur l'humour sera lancée le 17 juin prochain. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Simplifier le geste de tri. C'est dans ce but que le projet national d'extension des règles de tri à tous les emballages et papiers a vu le jour. Il permet désormais aux habitants de trier dans le bac jaune tous leurs emballages, notamment tous les emballages en plastique (pas uniquement les bouteilles et flacons en plastique).

L’objectif : faire progresser les performances de recyclage et donc améliorer l’impact environnemental global du dispositif de collecte, de tri et de recyclage des emballages ménagers et papiers. Pour sensibiliser les Réunionnais.es à ces nouvelles règles de tri, une campagne pluri-média, à l'attention du grand public est lancée le 17 juin prochain.

- Une campagne de sensibilisation pour les Réunionnais -

Grâce à l’humour, la campagne de sensibilisation tentera de faire adhérer le plus grand nombre à ce nouveau geste de tri plus simple. Elle met en scène "Mamie Noutri", en coach bienveillante, pour transmettre les nouvelles règles de tri.

Cette campagne sera diffusée, en complément des actions de sensibilisation mises en œuvre par les collectivités auprès de leurs administrés. À l'origine de cette communication, Citéo, une structure créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution afin de réduire l’impact environnemental de leurs emballages et papiers. Elle leur propose des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage.

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