Véhicules abandonnés : une campagne pour en finir avec les épaves à La Réunion

Face à la multiplication des véhicules hors d'usage abandonnés sur l'île, l'éco-organisme "Recycler mon véhicule" lance une campagne de sensibilisation. Baptisée "Oubli pas mwin, Nena in solution", celle-ci vise à encourager les Réunionnais à se tourner vers les filières légales de recyclage grâce à des dispositifs gratuits et des aides financières. (Photos : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Avec près de 431.683 voitures particulières pour environ 899.660 habitants, et un marché des deux et trois roues de plus en plus dynamique, La Réunion compte environ un véhicule pour deux habitants. Dans l'île, les épaves continuent donc de s'accumuler au bord des routes, dans les ravines ou sur des terrains laissés à l'abandon.

"On les voit tellement tout le temps que ces véhicules abandonnés ont disparus du paysage", déplore Vanessa Montagne, directrice générale de Recycler Mon Véhicule. Écoutez.

- Environ 6.000 véhicules abandonnés en 2025 -

Entre 2018 et 2024, plus de 19.750 véhicules hors d'usage (VHU) ont été récupérés et traités, mais le phénomène persiste. Selon "Recycler Mon Véhicule", près de 10.000 VHU ont été collectés en 2025, dont environ 6.000 véhicules abandonnés. "Par ailleurs, 60% des véhicules traités étaient dépouillés de leurs pièces", précise "Recycler Mon Véhicule" dans son communiqué.

Au-delà de la pollution visuelle, ces épaves constituent un risque sanitaire et environnemental. "Ces véhicules non dépollués menacent les sols et favorisent la création de gîtes larvaires, aggravant la prolifération des moustiques et les risques d'épidémies comme la dengue ou le chikungunya", rappelle l'éco-organisme.

- Enlèvement gratuit et prime de 50 euros -

Pour lutter contre ce phénomène, "Recycler Mon Véhicule" met en avant plusieurs solutions. Les propriétaires peuvent désormais bénéficier d'un enlèvement gratuit de leur véhicule via la plateforme dédiée. Une "prime au retour" de 50 euros peut également être versée dans certains cas, lorsqu'un véhicule est confié à la filière agréée.

Afin de toucher le plus grand nombre, une vaste campagne de communication sera déployée à travers l'île. Sous le slogan "Oubli pas mwin – Stop aux abandons ! Une solution gratuite existe à La Réunion", elle mettra en scène des véhicules abandonnés dans des paysages emblématiques réunionnais pour sensibiliser la population à l'impact des épaves sur l'environnement.

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