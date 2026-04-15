Hausse des carburants : les agriculteurs toujours dans l'attente d'une aide, tandis que les collectivités se renvoient la balle

Alors que le Département a débloqué 5 millions d’euros pour soutenir les publics les plus fragiles face à la hausse des carburants, les agriculteurs, pourtant relevant de sa compétence, restent dans l’attente de mesures concrètes. Sur le terrain, les professionnels dénoncent un manque de réponses adaptées et une situation devenue insupportable. (Photo Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Au lendemain des annonces du Conseil départemental, la colère gronde chez certains professionnels. Si une enveloppe de 5 millions d’euros a été actée pour accompagner les publics les plus précaires, aucune mesure spécifique n’a été annoncée pour les agriculteurs, durement touchés par la flambée des prix des carburants. Une absence qui interroge, alors même que l’agriculture relève des compétences du Département.

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- "On nous balade à droite, à gauche"-

Pour Dominique Clain, président du syndicat Unis pour nos agriculteurs (Upna), le constat est amer. "Nous, on écoute, on suit à distance… mais on a l’impression qu’on nous balade à droite, à gauche", déplore-t-il. Il pointe également un manque de coordination entre les collectivités : "La Région et le Département s’échangent la balle. Ils attendent que ce soit le chaos pour proposer des mesures ?"

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Sur le terrain, l’impact est déjà bien réel pour les agriculteurs réunionnais. La hausse du fioul domestique (FOD), essentiel pour les exploitations agricoles, pèse lourdement sur les coûts de production. "Une augmentation de 60 centimes sur le FOD, c’est énorme. C’est insupportable pour les agriculteurs réunionnais", alerte Dominique Clain. Une situation qui pourrait rapidement avoir des conséquences économiques : "Ceux qui ont des salariés seront obligés de licencier ou d’augmenter les prix de leurs prestations. Mais est-ce que les clients pourront suivre ? C’est très complexe."

- Des aides jugées insuffisantes -

Si la Région a proposé une aide complémentaire sur le carburant, les professionnels estiment qu’elle reste insuffisante. "Cette aide concerne aussi les agriculteurs, mais ce n’est pas assez", insiste Dominique Clain.

Du côté de l’intersyndicale des professionnels de la route, le constat est partagé. Grégory Tréport, président de la fédération réunionnaise des artisans taxis, souligne que les annonces du Département ne concernent pas tous les secteurs.

"Nous, transporteurs, ne sommes pas concernés par ce que propose le Département", explique-t-il, rappelant que la compétence transport relève de la Région. Il reconnaît toutefois un effort envers la population : "Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un effort est fait pour la population. C’est important."

- 20 millions annoncés par l'État -

Au niveau national, une enveloppe de 20 millions d’euros a été annoncée pour soutenir les agriculteurs, notamment via la prise en charge de cotisations sociales pour les exploitations les plus fragiles. D’autres mesures ont également été mises en place, comme l’exonération de taxe sur le gazole non routier agricole en avril ou encore des dispositifs de prêts et de reports de charges.

Mais sur le terrain réunionnais, ces annonces restent encore à concrétiser. "L’intersyndicale est vigilante sur la manière dont ces aides vont être déployées à La Réunion", précise Grégory Tréport. "On va se rapprocher de la Chambre d’agriculture pour voir ce qui est réellement mis en place."

- Les pétroliers dans le viseur -

Si les discussions se poursuivent entre collectivités et professionnels, un acteur reste pointé du doigt : les compagnies pétrolières. "Tout le monde se met autour de la table… sauf les pétroliers", dénonce Grégory Tréport. "Si une mobilisation devait avoir lieu, ce sera certainement devant la SRPP".

Une réunion de travail a eu lieu ce mercredi soir entre les membres de l’intersyndicale, afin de discuter de l'évolution de la situation, compte tenu des annonces de ces derniers jours. En attendant, les agriculteurs restent dans l’expectative, face à une crise qui continue de peser lourdement sur leur activité et leur avenir.

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