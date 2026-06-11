Rugby : à 19 ans, le Réunionnais Maël Turpin attire l’attention sur le marché des transferts

Maël Turpin. Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, mais il est à retenir. Formé à l’Étang-Salé Rugby Club, le Réunionnais de 19 ans fait parler de lui et attire aujourd’hui l’attention sur le marché des transferts. Nouvelle pépite du rugby français, le jeune joueur est en passe d'intégrer le club de Pau. Il avait participé cette saison au grand chelem des Bleuets au Tournoi des Six Nations U20 (Photos : Instagram de Maël Turpin)

Selon Rugbyrama, le pilier droit Maël Turpin, 19 ans, ferait de l'oeil au club du Béarn.

Le joueur de Mont-de-Marsan a participé, cette saison, aux cinq journées du Tournoi moins de 20 ans et à six matchs de Pro D2.

Formé à l’Étang-Salé Rugby Club, Maël Turpin, tout le club "est fier de son parcours et du chemin qu’il a déjà accompli. C’est une belle récompense pour son travail, son sérieux et sa passion du rugby".

C'est en 2023 que le joueur péi a rejoint l'Hexagone en juniors. "Je ne m’attendais pas à être en Bleu si vite, je ne suis ici que depuis trois ans. Après mes débuts en pro, à mon retour sur l’île, j’étais déjà un peu la star, mais là, après les Bleuets", confiait celui qui est devenu le premier joueur formé sur son île à porter le maillot des Bleuets, souligne Rugbyrama.

www.imazpress.com/[email protected]