Région : Huguette Bello veut défendre les intérêts budgétaires de La Réunion au niveau européen

Un échange a eu lieu entre Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, et Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe le vendredi 24 juillet. Une réunion ayant pour but de faire le point sur les demandes des Régions ultrapériphériques (RUP) dans les négociations budgétaires européennes pour 2028-2034. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La présidente de Région a ainsi plaidé pour "un filet de sécurité budgétaire propre aux RUP", selon le communiqué de presse de la Région, à l'occasion du prochain Conseil européen de décembre 2026, qui va statuer sur l'avenir politique de l'Union européenne pour la période 2028-2034. Elle a notamment demandé de "réévaluer les dotations" allouées à ces territoires dans les futurs programmes européens pour tenir compte de l'inflation et de la démographie.

Huguette Bello a également rappelé son attachement à voir les conseils régionaux confirmés comme des autorités de gestion légitimes dans le cadre européen, avec "un champ d’intervention au moins équivalent à celui qui est en place depuis plusieurs années à La Réunion". En outre, elle a mis l'accent sur l'importance, pour La Réunion, d'avoir un accès clair et défini aux "mécanismes d’interconnexion européens" afin de bénéficier des fonds indispensables pour les investissements prévus pour le projet ferroviaire Réunion Express.

- Une volonté de mobilisation -

La question de l'adaptation aux spécificités des RUP a aussi été mise sur la table, notamment sur les questions de "transport aérien et maritime" et de "la simplification des fonds pour la pêche", mais aussi, notamment, pour l'industrie du cinéma.

L'élue réunionnaise insiste sur sa volonté de rester mobilisée pour faire aboutir l'ensemble de ces demandes. Car, pour l'instant, rien n'a encore été définitivement acté à l'échelon européen. "Force est de constater qu’aucune ligne budgétaire dédiée aux RUP et répondant à leurs attentes n’est, à ce stade, garantie. Nous avons besoin de chiffres actés et de mesures spécifiques, pour que les demandes exprimées et les engagements pris soient concrétisés", conclut Huguette Bello.