Saint-André : le festival Gayar va animer le parc du Colosse tout le week-end

Le Festival Gayar a ouvert ses portes ce vendredi 2 octobre 2026. Organisé par l’association Komkilé, avec la mairie de Saint-André, l’événement se déroule jusqu’au dimanche 4 octobre au parc du Colosse. (Photo DR)

Au programme : conférences, ron kozé, rencontres, ateliers, contes, expositions, concerts, prix littéraires, rishofé… Au total, 120 exposants sont réunis autour du thème de la famille réunionnaise. Le Festival Gayar est gratuit et ouvert à tous.