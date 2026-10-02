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Saint-André : le festival Gayar va animer le parc du Colosse tout le week-end

  • Publié le 2 octobre 2026 à 19:22
Saint-André : le festival Gayar va animer le parc du Colosse tout le week-end

Le Festival Gayar a ouvert ses portes ce vendredi 2 octobre 2026. Organisé par l’association Komkilé, avec la mairie de Saint-André, l’événement se déroule jusqu’au dimanche 4 octobre au parc du Colosse. (Photo DR)

Au programme : conférences, ron kozé, rencontres, ateliers, contes, expositions, concerts, prix littéraires, rishofé… Au total, 120 exposants sont réunis autour du thème de la famille réunionnaise. Le Festival Gayar est gratuit et ouvert à tous. 

 

Festival, Saint-André

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1 Commentaires
Saint André 40 ans dans le fénoir sous les Vira
Saint André 40 ans dans le fénoir sous les Vira
1 heure

Saint André change en bien depuis que les Virapoullé ne sont plus au pouvoir a la mairie.

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