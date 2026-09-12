Saint-Benoît : des ateliers parent-enfant" pour lutter contre l'illettrisme

Dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, les orthophonistes de La Réunion restent mobilisés et renouvellent "Les ateliers parent-enfant" à la médiathèque de Bras-Fusil à Saint Benoît le samedi 26 septembre 2026. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et se veut également être une action d'information sur l'utilisation des écrans chez le jeune enfant, qui peut avoir des conséquences importantes, aussi bien sur l'acquisition du langage que sur le développement global (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon les orthophonistes de La Réunion, "cette action a pour objectif de guider les familles inscrites sur nos listes d'attente pour un bilan orthophonique, ou encore les parents ayant des inquiétudes quant au développement de leur enfant. Pour cela nous leur présenterons des activités simples à réaliser à la maison avec des objets du quotidien".



Des ateliers autour de l'alimentation seront également proposés pour que les parents puissent comprendre les pré-requis liés au langage (le toucher, les textures...) pour une bonne diversification alimentaire mais aussi pour prévenir des troubles qui y sont malheureusement trop souvent associés (sélectivité alimentaire, lenteur...).

Cette année, les équipes du syndicat des orthophonistes de la région Réunion (SORR) seront accompagnés par des étudiants du Lycée Marie Curie des filières Diététique et Petite Enfance.

Le lien d'inscription est le suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcfxt-d83jMxR9F-FVxVRBlKZCB6w8NapPP1F10XGuvmBBRQ/viewform?usp=header