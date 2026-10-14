Saint-Denis : pour ses 20 ans, le Festival Alimenterre veut repenser notre alimentation

Du 15 octobre au 30 novembre 2026, documentaires, débats, marchés péi, ateliers, chantiers participatifs et spectacle investissent six lieux de Saint-Denis, de La Montagne au Bas de la Rivière pour le festival Alimenterre. Une 20ème édition pour comprendre ce qui se joue dans nos assiettes.

Depuis 2007, le Festival Alimenterre s'impose comme un rendez-vous incontournable de l'alimentation durable et solidaire. Coordonné au niveau national par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) et soutenu par des centaines d'acteurs en France et dans le monde, il revient cette année du 15 octobre au 30 novembre 2026 sous le thème : "Notre avenir se joue dans nos assiettes".

À Saint-Denis, le festival est porté par un collectif de cinq associations ancrées dans leurs quartiers : le Café Domoun (La Montagne), Pti Colibri du Bas de la Rivière, Nout Racines en lèr (Saint-Bernard), Mangue et Solidaire (Commune Primat) et Le Clan – Lokal Ruisseau. Il bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Denis et, au niveau national, de partenaires comme l'Agence française de développement, le fonds de dotation Biocoop, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation Crédit Coopératif et la Fondation Léa Nature.

- Un festival pour mieux comprendre les enjeux mondiaux et la sécurité alimentaire de La Réunion -

Le festival s'inscrit dans une volonté de mieux comprendre les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Ses six grandes questions, débattues tout au long de la programmation :

- L'eau, bien commun et gouvernance : comment préserver cette ressource vitale entre sécheresses, crues et tensions sur les usages ?

- L'accaparement des terres et la souveraineté alimentaire : comment protéger les terres paysannes et les forêts face aux grands projets industriels ?

- L'agrochimie et la biodiversité : quel est l'impact des insecticides néonicotinoïdes sur les pollinisateurs, et comment affranchir l'agriculture des intrants chimiques ?

- Les chaînes de valeur mondiales et la réappropriation locale : comment garantir un juste partage de la valeur, à l'image de la filière cacao ?

- La place des femmes dans l'agriculture et les métiers traditionnels, de la terre à la mer.

L'ouverture officielle se fera le jeudi 15 octobre à 18h00 au Café Domoun, sous le marrainage de la sociologue Laurence Tibère.

La soirée d'ouverture réunira les associations partenaires et la marraine du festival. Elle sera suivie, à 19h00, de la projection-débat du film Outre-mer : Terres de Solutions (Hélène Trigueros et Sophie de Hijes, 2025, 52 min), qui suit des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs ultramarins engagés dans la reconquête de leur souveraineté alimentaire, de l'Atlantique au Pacifique en passant par le bassin Indien.

- Un projet collectif pour tout le festival -

"Nout grand livre de recettes an partaz" : habitants, producteurs, associations et familles sont invités à déposer une recette, accompagnée d'un mot ou d'un souvenir, dans les boîtes à recettes disposées chez les partenaires. L'ouvrage sera partagé en ligne, imprimé ou présenté lors de la clôture.

Pour clore le festival, un ron kozé sur la Sécurité sociale de l'alimentation (samedi 28 novembre, 15h00, Café Domoun), puis le spectacle de la conteuse Isabelle Ah-Thiane (dimanche 29 novembre, 17h00, Jardin de la mère).

- La Réunion importe l'essentiel de ce qu'elle consomme -

Ces enjeux résonnent directement avec la réalité de La Réunion.

L'île dépend largement des importations pour se nourrir, et les déstabilisations géopolitiques mondiales rappellent la fragilité de cette dépendance.

La Réunion importe l'essentiel de ce qu'elle consomme. Selon le dernier bilan des importations agricoles publié par la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Daaf), la valeur douanière des produits concernés dépasse 257 millions d'euros en 2024.

Les chiffres communiqués par la Daaf illustrent cette dépendance : + 12 % d'importations de fruits frais par rapport à 2023, + 9 % pour les légumes frais - un record -, + 10 % pour le riz et une hausse également des importations de viande de bœuf, de porc et de volaille.

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