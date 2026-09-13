Saint-Denis : une journée de sensibilisation aux troubles du rythme cardiaque à la clinique de Sainte-Clotilde

Palpitations, essoufflement, fatigue, vertiges… et parfois aucun symptôme. Les troubles du rythme cardiaque peuvent prendre différentes formes et restent encore parfois méconnus du grand public. Pour mieux les comprendre et sensibiliser à leur dépistage, l’équipe de rythmologie de la clinique de Sainte-Clotilde se mobilise le jeudi 17 septembre 2026, de 9h à 17h, à l’occasion d’une journée ouverte à tous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

À quelques jours de la Journée mondiale du cœur, cette journée thématique permettra de sensibiliser et de renseigner les patients et le grand public sur les troubles du rythme cardiaque et les risques cardiovasculaires.

Tout au long de la journée, le public pourra échanger avec les équipes soignantes, s’informer sur les troubles du rythme cardiaque et notamment la fibrillation atriale, mais aussi faire contrôler son rythme cardiaque et sa tension au sein d’espaces de dépistage dédiés.

- La fibrillation atriale, une maladie fréquente -

Il existe différents types d’arythmie cardiaque : la fibrillation atriale, aussi appelée FA, est le trouble du rythme cardiaque

le plus fréquent, et pourtant peu ou mal connu. Cette maladie cardiovasculaire affecte 660.000 patients en France et est

la cause la plus fréquente d’accident vasculaire cérébral (AVC).

La fibrillation atriale survient lorsque les deux cavités supérieures du cœur (les oreillettes) se contractent trop rapidement

ou de façon irrégulière. On estime qu’une personne sur 4 âgée de plus de 40 ans présente un risque de développer la FA

au cours de sa vie.

Les symptômes peuvent varier, mais incluent généralement : palpitations, fatigue, essoufflement, malaises, vertiges,

anxiété et douleurs thoraciques. Il est également important de mentionner que la FA peut passer complètement inaperçue

chez certaines personnes. Or, la FA augmente le risque de développer d’autres maladies plus graves telles que l’accident

vasculaire cérébral ou l’insuffisance cardiaque.

La fibrillation atriale est une maladie évolutive qui devient de plus en plus difficile à traiter au fil du temps. Il est donc

important d’être pris en charge rapidement. Il existe plusieurs possibilités de traitement pour vous aider à prendre en

charge efficacement votre arythmie.

- Plus de 1.000 patients suivis à la Clinique Sainte-Clotide -

L’équipe de rythmologie de la Clinique Sainte-Clotilde intervient pour traiter ces troubles du rythme cardiaque lorsqu’ils

deviennent invalidants et/ou dangereux.

Ainsi, cette année, plus de 1.000 patients ont été suivis par cette équipe d’experts et plus de 150 patients bénéficient d’une ablation par cathéter pour traiter leur arythmie.

La Réunion compte 30 % de plus de cas d'AVC que l'Hexagone. Les Réunionnais comptent deux fois plus de chances de mourir d'une maladie cardiovasculaire avant 65 ans que les autres Français.

"Voire, trois fois plus quand on est une femme", précise Jérôme Corré, chef du service de cardiologie au CHU.

En 2023, ce sont ainsi 1.193 décès à La Réunion qui peuvent être imputés à ce type de pathologies selon Santé Publique France.

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