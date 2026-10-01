Santé : La Réunion dans le haut du classement national des Instituts de formation en soins infirmiers

Le classement 2026 réalisé par le site AuFutur place les deux Instituts de formation en soins infirmiers du CHU de La Réunion "(IFSI) parmi les meilleurs de France" selon le communiqué de presse du CHU. Sur 337 instituts classés, l'IFSI de Saint-Denis se classe 2ème au niveau national avec une note globale de 15,94 sur 20, tandis que l'IFSI de Saint-Pierre occupe la 5ème place avec une note de 15,20 sur 20. (Photo Photo RB/imazpress.com)

Cette performance confirme la forte attractivité des formations en soins infirmiers proposées par le CHU de La Réunion et leur positionnement durable parmi les établissements les mieux classés. Les deux instituts se placent ainsi devant de nombreux instituts rattachés à de grands Centres Hospitaliers Universitaires de l’Hexagone.

- Une présence réunionnaise durable au plus haut niveau -

Ce résultat ne constitue pas un fait isolé. En 2024, l'IFSI de Saint-Pierre se classait 1er et celui de SaintDenis 8ème. En 2025, ils occupaient respectivement la 2ème et la 3ème place. En 2026, Saint-Denis progresse à la 2ème place et Saint-Pierre se maintient au 5ème rang national.

Le classement AuFutur repose principalement sur quatre critères issus des données Parcoursup : l'excellence académique des admis, la sélectivité, l'attractivité de la formation et l'ouverture sociale. Ces indicateurs témoignent d'une forte demande pour les formations proposées à La Réunion, du haut niveau académique des étudiants qui les rejoignent et d'une importante ouverture sociale.

- Une reconnaissance à l'heure d'une transformation de la formation infirmière -

Ces résultats prennent une dimension particulière dans un contexte de profonde évolution de la formation et de l'exercice infirmiers. L'année 2026 marque l'entrée en vigueur d'un nouveau référentiel de formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier, défini par l'arrêté du 20 février 2026.

Cette réforme renforce notamment la place du raisonnement clinique et des sciences infirmières, de la prévention et de la promotion de la santé, de l'autonomie professionnelle, des pratiques fondées sur les preuves scientifiques, de la simulation et de l'apprentissage clinique.

Elle accompagne l'élargissement des missions et des compétences infirmières résultant de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier. Le Code de la santé publique reconnaît désormais explicitement que l'infirmier peut effectuer des consultations infirmières, poser un diagnostic infirmier et prescrire certains produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. Le décret du 24 décembre 2025 a précisé ces nouveaux domaines de compétence, et deux arrêtés du 26 juin 2026 ont rendu ces évolutions pleinement opérationnelles, en fixant la liste des actes et soins réalisables par les infirmiers ainsi que celle des produits de santé et examens qu'ils peuvent prescrire ou renouveler, notamment en matière de vaccination et d'examens biologiques courants.

- Former aujourd'hui les infirmiers de demain -

Pour les équipes pédagogiques des Instituts d'Études en Santé du CHU de La Réunion, ces transformations constituent à la fois une reconnaissance et un défi : préparer les futurs infirmiers à un exercice responsable et de qualité, avec plus d'autonomie, plus de clinique, davantage de preuves scientifiques, et pleinement inscrit dans les enjeux de prévention, de coordination des parcours et de santé publique propres à notre territoire.

Avec deux établissements parmi les cinq premiers du classement national 2026, le CHU de La Réunion confirme la place majeure de ses instituts de formation dans le paysage français de la formation en soins infirmiers.