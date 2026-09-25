Santé : le CHU veut structurer une nouvelle filière dédiée aux pathologies du plexus brachial chez l'enfant à La Réunion

Une jeune Réunionnaise de 20 mois a été opérée d'une lésion au bras gauche, résultant d'une naissance difficile, au CHU de La Réunion ce 23 septembre 2026 grâce à la venue d'un spécialiste du la chirurgie du plexus brachial. L'objectif affiché par l'hôpital local est de structurer une filière dédiée à ce type de pathologie chez l'enfant sur l'île. (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Les lésions au plexus brachial, notamment au moment de la naissance, peuvent "entraîner une paralysie partielle ou complète du bras" selon le communiqué de presse du CHU. Pour soigner ces lésions, il est parfois nécessaire de procéder à une "reconstruction nerveuse spécialisée" soit par neurotisation ou greffe nerveuse.

Une jeune patiente de La Réunion, âgée de 20 mois, a pu profiter de la venue du docteur Malo Lehanneur, chirurgien de la main et du membre supérieur à Marseille, spécialisé dans la chirurgie du plexus brachial, pour être opérée. La petite fille avait eu les nerfs du bras gauche lésés au moment de sa naissance, après plusieurs manœuvres obstétricales compliquées.

Opérée une première fois à l'âge de trois mois, la jeune Réunionnaise avait pu partiellement récupérer l'usage de son épaule, de son coude et de son poignet. Malgré cette différence, ses parents décrivent "une enfant pleine de vie, qui a intégré son bras dans son quotidien sans retard sur le plan moteur.”

Toutefois, ils se disent soulagés de ne pas avoir eu à effectuer un déplacement compliqué vers l'Hexagone, soulignant la “chance d'avoir pu être opérés sur place” par le docteur Lehanneur accompagné d'orthopédistes pédaitres du CHU de La Réunion. L'objectif, à terme, est d'aider la jeune enfant à récuper davantage d'amplitude dans ses mouvements du bras gauche.

- Structurer une filière dédiée aux "pathologies du plexus brachial de l'enfant" au CHU -

Revenant sur cette opération et sur son passage à La Réunion, Malo Lehanneur pose l'importance d'une prise en charge précoce de ce type de lésions. "La reconstruction du plexus brachial de l'enfant demande une prise en charge minutieuse, dans des délais précis, pour offrir la meilleure chance de récupération. Chaque mission ici est l'occasion de transmettre ce savoir-faire à l'équipe réunionnaise", insiste ce dernier.

Du côté des soignants locaux, l'objectif affiché est de pouvoir proposer et développer ce type d'interventions à La Réunion prochainement. "Cette collaboration nous permet d'offrir localement une expertise que nos patients devaient auparavant aller chercher en Hexagone. Notre ambition est de la consolider année après année, pour construire une véritable filière au service des enfants de La Réunion et de Mayotte", affirme le docteur Laurent Delmas du CHU de La Réunion.

L'établissement hospitalier réunionnais indique que cette "collaboration a vocation à se pérenniser et à structurer progressivement, au CHU de La Réunion, une filière dédiée aux pathologies du plexus brachial de l'enfant".

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