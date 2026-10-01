Social : l'intersyndicale lance un préavis de grève illimité à l'UES Cise Réunion

Une intersyndicale a lancé un préavis de grève à l'UES Cise Réunion le mercredi 7 octobre 2026. Les revendications syndicales portent sur la dégradation des conditions de travail et du climat social au sein de cette UES qui inclut Cise Réunion, Sudeau, Terre des Trois Frères et O2LEST. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Un préavis de grève va être lancé le mercredi 7 octobre, à partir de 7h30, "face à la dégradation des conditions de travail et du climat social au sein de l'UES Réunion, ainsi qu'aux situations portant atteinte au respect et à la dignité des salariés", selon le communiqué de l'intersyndicale.

Les représentants syndicaux indiquenet qu'ils "restent disponibles pour engager un dialogue avec la Direction, afin de rechercher une issue au conflit et d'obtenir des réponses concrètes aux revendications exprimées".

Ces revendications portent notamment sur "la mise en place d'une prime de vie chère à hauteur de 30% du salaire de base mensuel au bénéfice des salariés locaux".

Les organisations syndicales réaffirment leur volonté de "défendre des conditions de travail respectueuses des salariés et appellent la Direction à mettre ses pratiques en cohérence avec les valeurs et engagements affichés par le Groupe SAUR".

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