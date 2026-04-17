Aéroport de Pierrefonds : 7 opérateurs privés et 10 projets proposés pour relancer l’activité

Alors que l'aéroport de Pierrefonds est en redressement judiciaire, sept opérateurs privés se sont positionnés, proposant 10 projets sur quatre 4 lots couverts pour le relancer. Ce signal de marché valide les orientations stratégiques portées par les travaux d'expertise. Entre un déficit de plus de 5,6 millions d’euros, un effondrement du trafic et une gouvernance défaillante, la CRC appelait à une refonte urgente du modèle économique de l'aéroport (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Clos le 5 avril 2026 après une phase de dialogue stratégique, l'appel à projet AAP 2025-ZSE-01 a été bâti autour des quatre piliers du plan de composition générale horizon 2040 : connectivité aérienne régionale, aviation spécialisée et service public, services industriels, innovation, formation et drones.

Chacun de ces piliers est aujourd'hui adressé par au moins deux candidats crédibles portant des projets concrets.

Les principaux noms engagés : "AEROSUD (ATR 72-600 basés, cinq routes régionales), AMELIA – Groupe Regourd (ERA hybride-électrique, E190 moyen-courrier, sécurité civile), HELILAGON (Développement de l’activité de la plateforme), MECAWINGS (MRO Part-145), RAA (handling ISAGO), AEROCAMPUS AQUITAINE (formation Part-147) et M3 SYSTEMS (drone BORÉAL ISR)", liste le Syndicat mixte de l'aéroport de Pierrefonds.

Ce résultat apporte "une réponse forte au débat public sur la liaison internationale Durban-Pierrefonds, dont l'ouverture est désormais programmée au 3 juillet 2026.

"Sept opérateurs privés qui déposent dix projets sur une plateforme en redressement judiciaire, ce n'est plus de la prospective : c'est un signal de marché clair et puissant. Chaque pilier identifié par nos audits est désormais couvert par au moins un candidat crédible. Notre responsabilité est de transformer ces candidatures en contrats et en emplois pour le territoire", déclare Sébastien Rivas, directeur général du Syndicat mixte de Pierrefonds.

- Les prochaines étapes de l'appel à projet pour l'aéroport de Pierrefonds -

L'appel à projet entre dans sa phase de dialogue compétitif. Les premiers contrats pluriannuels d'objectif et de développement (CPOD) sont visés pour le troisième trimestre 2026, avec un objectif d'au moins trois contrats signés d'ici fin 2026.

En parallèle, les nouveaux exécutifs des collectivités membres (Civis, Région Réunion, Département, Casud) seront appelés à valider le plan de relance au cours des Comités Syndicaux d'avril-mai 2026, en vue de l'audience du tribunal de commerce du 26 mai et d'une sortie du redressement judiciaire visée pour août 2026.

- L'aéroport de Pierrefonds en redressement judiciaire -

Dans un rapport publié le 21 novembre 2025, la Chambre régionale des comptes (CRC) dressait un constat particulièrement sévère sur la gestion et la situation financière du Syndicat mixte de Pierrefonds (SMP), propriétaire et exploitant de la plateforme.

Entre un déficit de plus de 5,6 millions d’euros, un effondrement du trafic et une gouvernance défaillante, la CRC appelait à une refonte urgente du modèle économique.

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