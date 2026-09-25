Trois-Bassins : rendez-vous gourmand avec l'association Tous à Table!

Ce dimanche 27 septembre, de 7h à 12h, rue François de Mahy, le centre-bourg de Trois-Bassins se transforme en véritable village des saveurs et des savoir-faire locaux : producteurs, artisans et acteurs de l’alimentation seront au rendez-vous pour faire découvrir leurs produits et leurs métiers. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce premier Village Gourmand est porté par la toute jeune association Tous à Table ! née dans le cadre d’une démarche inspirée de la Sécurité sociale de l’alimentation (SSA). Son ambition : contribuer à une alimentation juste, durable et accessible à tous, en faisant de l’alimentation un véritable sujet de démocratie locale.

Le marché gourmand est l’un des premiers outils concrets de cette démarche : il favorise les circuits courts, crée des liens entre producteurs et habitants et permet de mieux valoriser celles et ceux qui nous nourrissent et font vivre notre territoire.

Au-delà du marché, le Village Gourmand entend aussi être une belle vitrine de Trois-Bassins, pour ses habitants comme pour les visiteurs, et montrer qu’une transition alimentaire peut aussi être conviviale, locale… et gourmande !