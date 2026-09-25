Trophées Ecole - Entreprise 2026 : La Réunion lauréate nationale dans la catégorie “Insertion professionnelle"

Les Trophées Ecole - Entreprise 2026 récompensent des initiatives exemplaires permettant de rapprocher durablement l’École et le monde économique. Parmi 69 candidatures déposées au niveau national, notre projet réunionnais a été distingué par le jury. "Une immense fierté pour notre territoire" indique l'académie de La Réunion dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer que le projet "Maintenance industrielle », porté conjointement par l’Académie de La Réunion – DRAFPIC et l’ADIR – Association pour le Développement Industriel de La Réunion, est lauréat national de la première édition des Trophées École-Entreprise, dans la catégorie : Insertion professionnelle.

Organisés par AEF info et le MEDEF, sous le haut patronage du Ministre de l’Éducation nationale, ces Trophées récompensent des initiatives exemplaires permettant de rapprocher durablement l’École et le monde économique.

Parmi 69 candidatures déposées au niveau national, notre projet réunionnais a été distingué par le jury. Une immense fierté pour notre territoire !

- Un projet construit au plus près des besoins des jeunes et des entreprises -

L’objectif : permettre aux élèves et étudiants des filières de maintenance industrielle de mieux connaître les métiers, les environnements professionnels et les compétences attendues par les entreprises réunionnaises.

Le projet associe notamment les formations Bac Pro MSPC –Maintenance des Systèmes de Production Connectés et BTS Maintenance des Systèmes, avec une approche très concrète :

immersions au sein des entreprises ;

visites de sites industriels ;

rencontres et échanges avec des professionnels ;

travail autour des compétences et des réalités des métiers ;

développement de projets concrets entre établissements et entreprises ;

meilleure articulation entre formation, périodes en entreprise et besoins du territoire.

Cette réussite est avant tout collective.

Ce prix vient récompenser une conviction que nous partageons : c’est en faisant travailler ensemble établissements scolaires, enseignants, entreprises, partenaires économiques et acteurs de la Relation École- Entreprise que nous pouvons donner aux jeunes une vision plus concrète des métiers et faciliter leur insertion professionnelle.

La remise du Trophée s’est tenue le 27 août 2026 à Roland-Garros, à Paris, dans le cadre du Rassemblement des Entrepreneurs de France (REF), en présence de Mme Sabrina Roubache, la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels et de l’Apprentissage.