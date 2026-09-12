Vélo Est : 400 places ouvertes pour découvrir l’Est à vélo le 20 septembre

À l’occasion de la Fête des transports et des mobilités durables, la CIREST invite le public à participer à VÉLO EST, une balade conviviale à vélo organisée le dimanche 20 septembre 2026 au départ du Parc du Colosse à Saint André. Les inscriptions sont désormais ouvertes.

Pensée pour les familles, les groupes d’amis comme pour les amateurs de vélo, VÉLO EST permettra de parcourir 10 kilomètres à son rythme, sans objectif de performance, avec une ambition simple : favoriser la pratique du vélo et proposer une autre manière de découvrir le territoire de l’Est.

Quatre départ :

Afin d’accueillir les participants dans de bonnes conditions, quatre départs seront proposés au cours de l’après midi :

- 13h30

- 14h15

- 15h00

- 15h45

Chaque vague sera limitée à 100 participants, soit 400 places disponibles au total.

Les participants peuvent venir avec leur propre vélo. Pour ceux qui n’en disposent pas, des vélos et des casques pourront également être mis à disposition, dans la limite des stocks disponibles.

L’option "vélo + casque" est proposée au moment de l’inscription.

- Découvrir aussi le vélo électrique de la CIREST -

Avant le départ, les participants auront également la possibilité de tester les Vélos à Assistance Électrique (VAE) proposés à la location par la CIREST.

Cette séquence permettra de découvrir concrètement le VAE et le dispositif de location mis en place par l’intercommunalité pour encourager le développement des mobilités alternatives dans l’Est.

VÉLO EST s’inscrit dans la Fête des transports et des mobilités durables, organisée de 9h à 18h au Parc du Colosse autour du thème "La mobilité pour tous !". Une quarantaine d’exposants et partenaires seront présents tout au long de la journée autour des transports collectifs, de l’écomobilité, des mobilités inclusives et des nouvelles solutions de déplacement.

- Informations pratiques -

- Dimanche 20 septembre 2026

- Parc du Colosse – Saint-André

- Parcours : 10 km

- Départs : 13h30, 14h15, 15h00 et 15h45

- 100 participants par vague – 400 places au total - Participation : 5 euros

- Inscriptions jusqu’au 17 septembre à 23h59, dans la limite des places disponibles

- Inscriptions sur Sport Pro : www.sportpro.re/courses/

La CIREST invite les Réunionnais à venir nombreux, en famille, entre amis ou entre collègues, pour découvrir l’Est autrement et partager un moment convivial autour du vélo et des mobilités durables.

