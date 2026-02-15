[Photos - Vidéo] Volcan : quatrième jour d'éruption et un dégazage important

Le Piton de la Fournaise entame son quatrième jour d'éruption ce lundi 16 février 2026. En fin d'après-midi dimanche, la coulée était figée en bas des Grandes Pentes à 2,6 km de la route nationale 2, a indiqué l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Le dégazage produit par l'éruption génère un nuage orange au-dessus de La Réunion. L'accès à l'enclos est interdit au public (Photo : rb www.imazpress.com)

"Ce qui est frappant sur cette éruption est qu'il y a un dégazage très fort" note Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'université de La Réunion.

Interrogé dimanche soir par Imaz Press après un survol de l'éruption, le scientifique ajoute : "on voit bien ce dégazage avec des panaches roux qui sortent par bouffées. Ils vont alimenter tout un nuage au-dessus de La Réunion, à 2.500, 3.000 mètres d'altitude, qui couvre toute La Réunion".

Nicolas Villeneuve précise : "le gaz prédominant est le dioxyde de soufre (...) qui a la particularité de se transformer en acide sulfurique, un gaz assez agressif pour les poumons et les muqueuses". Regardez

Dans un communiqué publié dimanche, les autorités sanitaires ont mis en garde la population contre les émissions de dioxyde de soufre et le projections de cheveux de Pelé.

- Imaz Press a survolé l'éruption ce dimanche après-midi -

Notre photographe a survolé l'éruption ce dimanche en fin d'après-midi. Le spectacle était de toute beauté. Regardez

Nicolas Villeneuve a ensuite noté que "l'éruption a beaucoup évolué" depuis vendredi où quatre fisssures s'étaient ouvertes.

Une seule fissure, située sur le cratère Morgabine, est désormais active. Le scientifique souligne que "en termes de signaux géophysiques, l'éruption a eu tendance à baisser assez rapidement, ce qui est assez classique. Elle continue de baisser même si ce n'est pas exactement ce qui est observé sur site avec la présence d'un dynamisme assez fort". Regardez

- L'ouverture de nouvelles fissures n'est pas exclue -

"Du fait de la persistance d’une activité sismique sous le sommet montrant que le système d’alimentation reste sous pression,

de nouvelles ouvertures de fissures restent possibles dans les prochaines heures, notamment plus en aval" prévient ce dimanche matin l'OVPF qui "reste en veille continue pour suivre la situation".

- Un millier de voitures pour aller voir le volcan -

Après une soirée de samedi où les nuages ont caché en partie l’éruption, les Réunionnais et les touristes ont été nombreux ce dimanche à s'être rendus sur les points de vue autorisés profiter du spectacle.

"Les dispositifs de gestion de la circulation et du stationnement ont permis de maintenir (samedi - ndlr) une circulation fluide, avec, au plus fort de la fréquentation, plus d'un millier de véhicules sur la RN2" note la préfecture dans un post publié sur ses réseaux. Regardez





- Le front de coulée a atteint le bas des grandes pentes dès samedi -

Pour rappel, en fin de journée samedi "le front de coulée avait atteint la zone de replat en bas des grandes pentes" indiquait à Imaz Press Nicolas Villeneuve, maître de conférences à l'université de La Réunion.

Le front avait progressé de 500 mètres depuis le samedi matin. Il se trouvait alors à environ 3 km de la RN2 après avoir progressé de 300 mètres en 8 heures dans la nuit de vendredi à samedi.

La coulée se trouve maintenant dans "un secteur moins en pente et plus végétalisé. Cette végétation va mécaniquement ralentir la coulée et en même temps lui faire conserver sa chaleur en raison du brûlage des arbres" détaille Nicolas Villeneuve.

Quant à savoir si la lave atteindra ou pas la mer, le scientifique souligne :"s'il n'y a pas de regain d'activité, la pente où se trouve la coulée étant moins importante on peut s'attendre à un ralentissement, s'il y a un regain d'activité tout peut changer."

- Des images réalisées par Imaz Press dès le début de l'éruption -

Premier média à avoir annoncé l'entrée en éruption du Piton de la Fournaise, Imaz Press a aussi très vite réalisé des images aériennes de l'événement

Voici les premières images réalisées par notre photojournaliste. Regardez.

- Une éruption surprise -

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026.

La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. 35 minutes plus tard, à 10 heures, la lave arrivait à la surface, indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

Quatre fissures étaient alors ouvertes, deux restent actives dans l'après-midi.

Le préfet a déclenché en urgence l’alerte 2.1 Orsec "volcan : éruption dans l’enclos". L'accès à l'enclos est interdit au public.

Depuis le vendredi 13 février 2025, les services de l’État encadrent les déplacements et les stationnements dans le secteur de la route des Laves.

- Le volcan en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La dernière éruption remonte à moins d'un mois. Après deux années de sommeil, le Piton de la Fournaise s'était réveillé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45.

L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

