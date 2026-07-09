[Photos-Vidéo] 14-Juillet à Saint-Denis : un défilé entre terre, air et mer

Ce mardi 14 juillet 2026, La Réunion et la ville de Saint-Denis célèbreront la fête nationale. À cette occasion, la municipalité prévoit des festivités hautes en couleurs, qui débuteront par le traditionnel défilé des troupes engagées sur terre, dans les airs et en mer. Ce mercredi, l'heure était aux derniers ajustements (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À l’occasion de la Fête nationale, les troupes engagées dans le défilé du 14 juillet 2026 ont effectué ce mercredi 8 juillet leur répétition générale sur l'ancienne portion de la route du littoral, afin de finaliser l’ensemble du dispositif avant les cérémonies officielles. Regardez.

Cette édition du défilé sera placée sous le thème des 400 ans de la Marine nationale, mettant à l’honneur quatre siècles d’histoire, d’engagement et de service au profit de la Nation.

- 500 militaires participeront aux célébrations -

À cette occasion, les autorités ont présenté le programme des célébrations organisées dans la ville de Saint-Denis. Le commandant supérieur des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI), Jean de Monicault, a présenté les temps forts de cette édition.

"Cette année, nous aurons un défilé à terre avec des troupes à pied et des troupes motorisées, en l'air avec des avions qui passeront à deux reprises, et également en mer avec une parade navale. Les trois armées défileront chacune dans leur élément", a-t-il expliqué.

Cette parade maritime revêt une signification particulière puisqu'elle célèbre les 400 ans de la Marine nationale, "400 ans au service de la France et des Français", a rappelé le commandant.

Autre anniversaire mis en avant : les 50 ans de l'Escadron de transport 50, basé sur la base aérienne 181 Roland-Garros. Deux avions de transport CASA survoleront ainsi Saint-Denis lors du défilé aérien.

Au total, près de 500 militaires participeront aux célébrations. Le dispositif comprendra environ 300 militaires à pied, 80 véhicules ainsi que les équipages des aéronefs et de trois bâtiments engagés dans la parade navale.

- Le président des Seychelles invité d'honneur -

Le sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de La Réunion, Vincent Bernard-Lafoucrière, a souligné le caractère exceptionnel de cette édition.

Le défilé accueillera en effet le président de la République des Seychelles. Sa présence "illustre les liens étroits entre La Réunion et l'archipel voisin, dans les domaines culturel, économique et sécuritaire".

Le représentant de l'État a également salué la mobilisation des forces de sécurité. Plus de 700 policiers et gendarmes seront déployés pour assurer la sécurité des festivités, aux côtés des bénévoles de la sécurité civile.

- Une grande fête populaire au Barachois -

La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a rappelé que le 14-Juillet est l'un des rendez-vous majeurs de l'année dans la capitale réunionnaise.

Entre 50.000 et 60.000 personnes sont attendues tout au long de la journée sur le Barachois. La Ville mobilisera 200 agents municipaux pour l'organisation de cet événement.

Comme chaque année, un pique-nique réunira les associations de quartiers et d'éducation populaire.

À partir de 17 h 30, deux scènes accueilleront une programmation 100 % réunionnaise. À 20 heures, le traditionnel feu d'artifice illuminera le front de mer pendant une trentaine de minutes. Cette édition sera placée sous le thème des musiques de films, en écho au fil conducteur de cette fête : "Les racines et les ailes".

"Les racines parce qu'elles représentent ce que nous sommes, et les ailes parce que nous avons besoin de partir, de découvrir et de revenir. C'est aussi un hymne à la jeunesse", a expliqué Ericka Bareigts.

Pour faciliter les déplacements, des navettes gratuites seront mises en place entre les parkings relais et le Barachois jusqu'à 1 heure du matin. Quatre parkings du centre-ville seront également accessibles gratuitement dès 7 heures.

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