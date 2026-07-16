Agriculture : le Département défend ses compétences et vote deux motions en commission permanente

Deux motions majeures en faveur du monde agricole ont été adoptées, le mercredi 15 juillet 2026, par les élus de la commission permanente du conseil départemental, confirmant la volonté de la Collectivité de préserver les outils indispensables au développement du secteur. Nous publions le communiqué du Département : (Photo Département 974)

La première motion réaffirme la nécessité de maintenir au Département l’exercice de la compétence agricole et la gestion des fonds européens du Feader pour la période 2028-2034. Les élus rappellent le rôle central joué par le conseil départemental dans l’accompagnement des agriculteurs et le financement de projets structurants pour le territoire. Ils demandent le maintien d’une gestion de proximité, fondée sur l’expertise de la collectivité et sa connaissance des réalités du terrain, afin de garantir l’efficacité, la continuité et la réactivité des dispositifs de soutien au monde agricole.

La seconde motion vise à adapter la réforme du statut de conjoint collaborateur agricole aux réalités réunionnaises. Le Département soutient la mise en place de solutions permettant de préserver un cadre adapté aux exploitations familiales, pilier de l’agriculture locale, tout en renforçant les droits et la protection sociale des conjoints collaborateurs. Les élus demandent que les spécificités du territoire soient pleinement prises en compte dans l’application de la réforme.

Par ces deux motions, le Département réaffirme son engagement en faveur d’une agriculture réunionnaise forte, durable et adaptée aux réalités du territoire.