CCIR : le Président de la CCI accueille le nouveau directeur régional de la caisse des dépôts

Le président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, a reçu Alexis Rouque, nouveau directeur régional de la Caisse des dépôts / Banque des territoires, accompagné de son adjoint, Christophe Loiseau, dans le cadre d'une visite de courtoisie (Photo : CCIR)

"Les échanges ont également porté sur les missions respectives de la CCI Réunion et de la Caisse des Dépôts / Banque des Territoires au service du développement économique et de l'attractivité du territoire, ainsi que sur les synergies pouvant être renforcées au bénéfice des entreprises et des acteurs locaux", écrit la CCI.