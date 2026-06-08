Civis : à la découverte et à la protection du littoral

La Civis était présente aux côtés des élèves de Saint-Pierre de deux classes de Cm2 de l’école Jean Moulin et une classe de Cm1 de l’école Lislet Geoffroy, lors d’un beau moment dédié à la découverte et à la protection de notre littoral. Nous publions le communiqué de la Civis ci-dessous. (Photos : Civis)

Après leur participation au conseil de la mer, deux classes de Cm2 de l’école Jean Moulin et une classe de Cm1 de l’école Lislet Geoffroy ont procédé à l’inauguration d’un panneau pédagogique sur la plage de Saint-Pierre.

Ce panneau met en lumière l’ensemble des actions menées dans le cadre de leurs Aires marines éducatives (Ame), au cœur du lagon.

Les Ame offrent aux élèves l’opportunité de s’impliquer concrètement dans la gestion et la préservation de leur environnement marin, en travaillant sur des enjeux essentiels tels que la gestion des déchets, la protection de la biodiversité et la sensibilisation du public à la richesse et à la fragilité du lagon.

La Civis remercie l'ensemble des partenaires mobilisés pour leur engagement.