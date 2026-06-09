Saint-Denis : une nouvelle résidence à Saint-François

Une nouvelle résidence voit le jour au cœur de Saint-François à Saint-Denis, offrant à 23 familles un cadre de vie renouvelé et plus agréable. Après de nombreuses étapes et grâce à une mobilisation constante aux côtés de la SIDR, ce projet a pu être concrétisé au bénéfice des habitants du quartier. La maire Éricka Bareigts, les élus Geneviève Bommalais et Maximin Assoune, sont venus adresser leurs vœux aux nouveaux résidents et les inviter à "faire de ce lieu un espace chaleureux, solidaire et épanouissant, propice à la vie de famille, au partage et au bien-vivre ensemble", écrit la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

La Ville rappelle également son engagement en faveur de l'amélioration de l'habitat. Le manque d'investissements et les coupes budgétaires de l'Etat, consacrés à la réhabilitation des logements à La Réunion, et particulièrement à Saint-Denis, demeure un enjeu majeur.

Depuis des années, les élus de la Ville et la maire poursuivent leur engagement sans relâche. Ils portent et accompagnent des projets toujours guidés par une même priorité : l’humain, le bien-être de nos familles et l’amélioration du cadre de vie de chacun.

Avec la SIDR, nous continuons d'agir pour améliorer durablement le cadre de vie des Dionysiennes et des Dionysiens.