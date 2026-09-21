Le Plan Paysage : 18 mois pour faire de la Civis un territoire encore plus durable

Le Plan Paysage est une démarche de planification territoriale basée sur la concertation. Il ne s’agit pas d’un document réglementaire figé (comme un PLU), mais d’une démarche stratégique et opérationnelle destinée à guider l’aménagement des communes de la Civis (Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons) pour les 20 prochaines années. (Photos : Civis)

Le plan Paysage vise à appréhender le paysage comme une ressource et un levier transversal pour articuler l’ensemble des politiques publiques (urbanisme, mobilité, agriculture, environnement,

tourisme).

• Un complément consultatif aux documents réglementaires : Il vient nourrir et orienter les documents de planification majeurs (SCOT, PLU).

• Déclinaison des projets de territoire : Il s’inscrit directement dans la trajectoire du Projet de Territoire de la CIVIS et dans le Contrat pour la Réussite de la Transition Écologique

(CRTE).

• Complémentarité institutionnelle : Il s’articule avec les démarches existantes comme le Plan de Paysage du Parc National de La Réunion, la Stratégie Littorale de Gestion Intégrée du Trait de Côte, l’étude de Renaturation

- Le Paysage comme Moteur de la Transition Écologique -

L’orientation centrale du Plan de Paysage de la Civis repose sur l’intégration transversale de la transition écologique dans l’aménagement du territoire. Le paysage est utilisé comme un outil pour opérationnaliser la transition écologique à travers 4 défis majeurs

- Une feuille de route ambitieuse -

La démarche repose sur trois étapes successives accompagnées d’ateliers participatifs en présentiel à chaque phase :

Phase 1 — Diagnostic territorial approfondi et partagé (4 mois) :

État des lieux du territoire, cartographie des sous-unités paysagères, analyse des dynamiques et détermination de 6 secteurs d’approfondissement (1 par commune).

• Phase 2 — Définition de la stratégie et des objectifs de qualité paysagère (8 mois) : Co-construction des scénarios d’évolution et définition de la feuille de route stratégique "les paysages de la transition écologique".

• Phase 3 — Programme d’actions et fiches opérationnelles (6 mois) :

Rédaction du plan d’actions décliné en fiches opérationnelles (mesures réglementaires, projets d’aménagement, sensibilisation) prêtes à être déployées.

Rédaction du plan d’actions décliné en fiches opérationnelles (mesures réglementaires, projets d’aménagement, sensibilisation) prêtes à être déployées.

C’est donc une démarche de 18 mois qui permettra de déployer un plan d’actions opérationnelles visant à faire de la CIVIS un territoire encore plus durable