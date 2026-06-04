Civis : avec le Sakitri, le Sakifo passe au vert

Les festivals, c'est la fête, mais aussi des tonnes de déchets. Face à l'urgence environnementale, le Sakifo et la Civis passent à l'action avec Sakitri : une initiative concrète pour transformer les festivaliers en acteurs du tri sélectif, avant, pendant et après l'événement.

Parce qu'un festival rassemble, il influence. C'est ce pouvoir que le Sakifo et la Civis ont décidé d'exploiter : campagne digitale, affichages sur site et dans les bus Alternéo — le message sera partout.

L’objectif est de sensibiliser le public et de les encourager à adopter des gestes éco- responsables.