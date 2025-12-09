Aide sociale à l'enfance : le Département affirme que le nombre de travailleurs a augmenté de 27% en 5 ans

Ce lundi 8 décembre 2025 de 14 heures à 15 heures, les agents de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ont débrayé devant leurs locaux à Saint-Denis. Confrontés à une explosion des signalements d’enfants en danger et à des conditions de travail devenues intenables, ils réclament d’urgence des renforts humains. Dans un communiqué envoyé de mardi 9 décembre, le président du Département a tenu à apporter des explications et indique que les effectifs ont été renforcés en cinq ans (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les agents dénoncent un manque de moyens criant, qui met selon eux en péril la qualité des prises en charge et la sécurité des enfants en détresse.

Depuis 2023, des agents contractuels sont venus en support aux équipes de l'ASE de Saint-Denis. "On a eu un contractuel chaque année. Une personne différente à chaque fois", racontait Chantal.

- Les effectifs renforcés en cinq ans pour l'Aide sociale à l'enfance -

Malgré un contexte budgétaire "exigeant et contraint, la collectivité a renforcé les effectifs", répond le Département. En cinq ans (2020 - 2025), "le nombre de travailleurs sociaux et de psychologues affectés à l’ASE est passé de 272 à 345, témoignant d’une progression significative voire inédite de près de 27 %".

Il ajoute : "tous les territoires sont concernés, avec une attention particulière portée dans ceux du nord et de l’est, où la croissance de l’activité est la plus forte. Le service ASE Saint-Denis 1 a notamment bénéficié de 2 postes supplémentaires en 2025".

"Conscient de la situation et au regard de l’évolution rapide des besoins, le Département a engagé de nouvelles mesures destinées à consolider les services dès 2026. Leur mise en œuvre sera suivie avec une attention constante", précise Cyrille Melchior.

"Confronté à cette augmentation particulièrement marquée ces dernières années, le Conseil départemental réaffirme son engagement en faveur de la protection de l’enfance et sa vigilance quant à la capacité opérationnelle des équipes de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)", déclare Cyrille Melchior.

- Plus de 530 informations préoccupantes évaluées en 2025 - Depuis plusieurs années, le nombre d’"informations préoccupantes" (IP), signalements d’enfants en danger, ne cesse d’augmenter. En 2025, ce sont près de 530 situations qui ont été évaluées… par une équipe de seulement cinq agents, précisent les agents. L'association EPA (Écoute Moi, Protège-Moi, Aide Moi) rappelle que les chiffres concernant les violences faites aux enfants à La Réunion sont alarmants. Près de 6.000 informations préoccupantes (allant du harcèlement aux violences intrafamiliales ou sexuelles) ont été enregistrées l’an dernier. Une augmentation de 38 % des signalements a été constatée entre 2022 et 2024 dont 20% à propos de violences sexuelles sur mineurs. Lire aussi -Violences sexuelles sur des enfants : une situation "catastrophique" à La Réunion En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 119 pour les enfants en danger

Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

