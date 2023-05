Fin de visite pour Carole Delga à Saint-Denis

En visite pendant 5 jours sur notre île, la partisante socialiste Carole Delga a poursuivi son séjour sur notre territoire en partant à la rencontre des commerçants du centre-ville dionysien. La présidente des Régions de France et d’Occitanie a ainsi sillonné la rue Maréchal Leclerc, guidée par la maire de la ville Ericka Bareigts. Entre grandes entreprises et petits artisans, le savoir-faire et la création d’emploi local étaient de mise. Elles se sont également rendues à la 34e édition du salon de la maison. Carole Delga a ensuite participé au défilé du 1er mai et à un pique-nique militant. Elle confie vouloir donner d’elle "une image de femme de gauche qui est sur le terrain, qui va sur tous les territoires". (Photo : ville de Saint-Denis)

