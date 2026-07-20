Grève chez Derichebourg OI : interruption de la collecte des déchets ménagers à Saint-Pierre et Petite-Île

La collecte des déchets ménagers n’est actuellement plus assurée sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île. Pour cause, le durcissement du mouvement social au sein de l’entreprise Derichebourg OI, titulaire du marché de collecte des déchets. En attendant le rétablissement du service, la Civis invite les habitants à conserver leurs déchets à leur domicile lorsque cela est possible, ne pas présenter leurs bacs à la collecte et utiliser les déchèteries de la Civis, ouvertes aux jours et horaires habituels, uniquement pour les déchets autorisés. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les déchèteries ouvertes :

•Saint-Pierre : Chemin Palama (Ravine des Cabris), Allées des Bois Noirs (Bois d’Olives), Chemin Bordier (Ligne Paradis) et ZAC Roland Hoareau (Pierrefonds).

•Petite-Île : Allée des Pâquerettes.

Pour suivre l'évolution de la situation vous pouvez vous rendre sur le site de la Civis et au 0800 501 50.