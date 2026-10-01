Hommage du président du Département à Gabriel Serville, "Figure majeure des Outre-mer et de la Guyane"

C’est avec une vive émotion que j’ai appris la disparition de Gabriel Serville, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane et figure engagée de la vie publique ultramarine. (Photo AFP)

Élu de conviction, profondément attaché à son territoire et à ses habitants, Gabriel Serville aura consacré une grande partie de sa vie au service de la Guyane et de ses concitoyens. Maire, député puis Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, il aura marqué la vie publique par son engagement et par son attachement aux réalités de son territoire.

En tant que Président de la Commission Outre-mer de Départements de France, je tiens également à saluer son engagement pour les territoires ultramarins et sa contribution au débat national sur les enjeux qui les concernent.

La Réunion, attachée à la République et à la solidarité entre les territoires qui la composent, salue la mémoire d’un élu dont l’action aura marqué durablement la vie publique guyanaise et ultramarine.

J’adresse, au nom du Département de La Réunion et en mon nom personnel, mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble des Guyanaises et des Guyanais.

En ce moment de recueillement, je veux saluer la mémoire d’un homme engagé au service de son territoire et de ses concitoyens, dont l’action aura contribué à faire vivre la voix de la Guyane et des Outre-mer dans la République.

Cyrille Melchior, président du conseil départemental de La Réunion et président de la commission Outre-mer de Départements de France