Journée internationale du vivre ensemble en paix à Saint-Paul

Dans le cadre de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, la ville de Saint-Paul propose une programmation riche et ouverte à tous, jusqu'au 26 mai 2026, à travers plusieurs lieux du territoire. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

"Le vivre ensemble réunionnais - un chemin de fraternité", organisée à la salle du Conseil municipal dans le cadre de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix. Animée par Monseigneur Gilbert Aubry et Idriss Issop Banian, cette rencontre a permis d’ouvrir la réflexion autour du dialogue, du respect des différences et du vivre ansanm réunionnais.

Retrouvez toute la programmation du 16 mai.