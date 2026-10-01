L’Artothèque fait son cirque pour diffusé l’art contemporain sur tout le territoire

Le Département a inauguré, les 29 et 30 septembre 2026, deux relais de l’Artothèque dans les cirques de Cilaos et de Salazie. Le cirque de Mafate possède également son relais au gîte des Agapanthes, à Aurère. Des lieux qui permettent de diffuser l’art contemporain en milieu rural et de le rendre accessibles à tous. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Département)

Ces inaugurations se sont déroulées en présence de la conseillère départementale en charge de la Culture, Richela Chambi Djoumbamba, du maire de Cilaos, Laïla Nassibou, le représentant du maire de Salazie, Laurent Chane Kam et du représentant du Centre National des Arts Plastiques, Lucas Vachez.

"Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape avec "L’Artothèque fait son cirque". L’art sort ainsi des lieux où nous avons l’habitude de le rencontrer pour investir les territoires. À Cilaos et à Salazie, mais aussi à Mafate. Trois cirques, trois relais, trois portes d’entrée vers l’art et la création. Et je trouve qu’il y a ici une belle image", a expliqué Richela Chambi Djoumbamba.

"L’Artothèque fait son cirque", a bénéficié du soutien du ministère de la Culture dans le cadre du Plan Culture et ruralité. "Ce projet a été retenu avec une certaine évidence. Il s’agit d’un projet ambitieux et original. Un projet qui ouvre l’accès à l’art de manière itinérante et emmène les œuvres à la rencontre de la population", explique Lucas Vachez, le représentant du Centre national des arts plastiques (CNAP).

"L’Artothèque fait son cirque" a pour objectif de créer, développer et consolider une activité d’Artothèque en milieu rural afin d’élargir les publics et d’aller à la rencontre des habitants. A Cilaos et à Salazie, des commerçants se sont prêtés aux jeux de la balade itinérante des œuvres de l’Arto.

Huit circuits ont ainsi été sélectionnés et sont proposés de trois manières différentes : des routes artistiques reliant l’Artothèque aux territoires ruraux des cirques, des randonnées artistiques à la découverte des gîtes, ainsi que des promenades artistiques à Cilaos et à Hell-Bourg.

Ainsi, à la boulangerie d’Aurère, il est possible d’admirer une œuvre prêtée par l’Artothèque. Des œuvres qui ont été acheminées à pied par les agents de l’Artothèque avec le soutien des étudiants de l’Ecole Supérieure D’Art de La Réunion (ESA).

Ces trois relais, implantés dans les trois cirques, ont vocation à devenir de véritables points d’ancrage de la diffusion de l’art contemporain, avec une sélection d’œuvres originales issues de la collection de l’Artothèque.