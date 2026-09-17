L’emploi ne connaît pas de frontières : la Civis engagée pour le Grand Sud

Ce mercredi 16 septembre 2026, la Civis a participé à la 10e édition de la Journée Pour l’Emploi, organisée par France Travail La Réunion aux Grands Kiosques de La ville du Tampon. Représentée notamment par son Président David Lorion, la Civis est mobilisée à travers son Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), afin d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes dans la construction de leur parcours professionnel.
Dans son discours, le président a rappelé une conviction forte : "L’emploi et les opportunités ne doivent connaître ni frontières géographiques ni limites administratives."
Cette participation traduit une volonté d’agir concrètement pour les demandeurs d’emploi du Sud, en favorisant les coopérations et les passerelles entre les territoires.
- Faciliter la mobilité, c’est aussi faciliter l’accès à l’emploi -
À cette occasion, la Civis a permis aux usagers de son territoire de bénéficier de la gratuité du transport sur le réseau Alternéo pour se rendre à la manifestation.
Du Plie à la mobilité, la Civis agit pour rapprocher les habitants des opportunités professionnelles et renforcer l’accompagnement vers l’emploi.
Parce que l’emploi est une priorité collective, la Civis poursuit son engagement aux côtés de France Travail, de la Commune du Tampon, de la Casud, des entreprises et de l’ensemble des acteurs de l’insertion et de la formation.