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La caravane d'accès au droit du Département vient à votre rencontre

  • Publié le 27 juillet 2026 à 09:32
  • Actualisé le 27 juillet 2026 à 14:10
Le Port accueille les caravanes d'accès aux droits du Département

Les caravanes d'accès au droit sillonnent l'île cette semaine pour vous informer, conseiller et aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. Les professionnels accueillent le public de 9h à 12h. (Photo d'illustration : Département de la Réunion)

Les villes concernées sont : 

• Saint -Louis
• Trois Bassins
• Plaine des Palmistes
• Saint-Pierre
• Possession
• Saint-Benoît
• Saint-Leu
• Bras-Panon
• Tampon
• Saintz-Marie
• Entre Deux
• Sainte-Suzanne

Plus d'information ici.

Département, Caravane d'accès aux droits, Zoom

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