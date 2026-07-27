La caravane d'accès au droit du Département vient à votre rencontre

Les caravanes d'accès au droit sillonnent l'île cette semaine pour vous informer, conseiller et aider dans vos démarches administratives, sociales, de santé et de parentalité. Les professionnels accueillent le public de 9h à 12h. (Photo d'illustration : Département de la Réunion)

Les villes concernées sont :

• Saint -Louis

• Trois Bassins

• Plaine des Palmistes

• Saint-Pierre

• Possession

• Saint-Benoît

• Saint-Leu

• Bras-Panon

• Tampon

• Saintz-Marie

• Entre Deux

• Sainte-Suzanne

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