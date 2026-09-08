La CCI Réunion accueille le président national de la Jeune chambre économique française

Ce lundi 7 septembre 2026, la CCI Réunion a accueilli Viannney Copleutre, président national 2026 de la Jeune chambre économique française (JCEF), accompagné de Ahama Mohamaed, président de la fédération des Jeunes chambres économiques de l’Océan Indien, ainsi que des membres de la JCE Grand Sud de la Réunion. Les échanges portaient sur l’insertion des jeunes, l’entrepreneuriat, la formation et la cohésion territoriale. "Cette visite a également permis d’échanger sur les actions menées par les différentes structures et sur les possibilités de renforcer les synergies et les collaborations au service de la jeunesse et du développement économique de La Réunion", explique la CCI Réunion dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photos : CCIR)