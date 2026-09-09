La Cinor accueille une délégation d'élus venus de Tahiti

Le président de la Cinor, Jacques Lowinsky, a reçu ce mardi 8 septembre 2026, une délégation d’élus de la Communauté de communes de Terehēamanu, de Tahiti, menée par son Président Faana Taputu et accompagnée par le Céréma. Au programme : échanges avec les élus de la Cinor et découverte de projets et équipements, notamment dans le domaine de l’économie circulaire et de la gestion des déchets. "Cette rencontre est l’occasion de partager les expériences et les bonnes pratiques entre deux territoires insulaires confrontés à des enjeux communs : économie sociale et solidaire, économie circulaire, environnement, agriculture, développement local et adaptation au changement climatique", souligne la Cinor dans le post que nous partageons ci-dessous : (Photo : Cinor)